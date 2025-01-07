Подано обвинение против еврея, который без повода напал на водителя-араба

В мировой суд в Хадере прокуратурой подано обвинительное заключение против 18-летнего Лиэля Тарно Абади из Кфар-Пинеса в связи с нападением на почве национальной ненависти.

Судя по сообщению окружной прокуратуры Хайфы, 25 декабря обвиняемый остановил автомобиль и попросил его подвезти. За рулем находился врач, житель арабской деревни Кафр-Кара. Когда обвиняемый понял, что рядом с ним араб, он, по словам пострадавшего, стал кричать, что хочет, чтобы "все арабы сдохли", и напал на водителя, нанеся ему серьезные травмы лица и сломав палец.

Прокуратура попросила суд оставить обвиняемого под стражей до вынесения приговора.