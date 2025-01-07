Нетаниягу намерен назначить Бравермана на должность посла в Лондоне

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен назначить главу своей администрации Цахи Бравермана на должность посла Израиля в Великобритании, сообщает Walla.

Если назначение Бравермана будет утверждено, он сменит на этой должности Ципи Хотовели, которая завершает свою пятилетнюю каденцию в Лондоне.

Назначение Бравермана будет осуществлено в рамках квоты политических назначений, на которые имеет право премьер-министр.

Сообщается, что Нетаниягу взвешивал возможность назначить послом в Лондоне замминистра иностранных дел Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти"), чтобы заручиться ее поддержкой при голосовании по закону о призыве. Однако в итоге назначение было предложено Браверману, и он дал свое согласие.

В настоящий момент Браверман занимает пост главы администрации Нетаниягу. Он подозревался в фальсификации стенограмм разговоров с премьер-министром 7 октября 2023 года, однако прокуратура приняла решение закрыть дело.