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Израиль

Нетаниягу намерен назначить Бравермана на должность посла в Лондоне

Великобритания
Биньямин Нетаниягу
МИД
время публикации: 07 января 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 13:29
Нетаниягу намерен назначить Бравермана на должность посла в Лондоне
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен назначить главу своей администрации Цахи Бравермана на должность посла Израиля в Великобритании, сообщает Walla.

Если назначение Бравермана будет утверждено, он сменит на этой должности Ципи Хотовели, которая завершает свою пятилетнюю каденцию в Лондоне.

Назначение Бравермана будет осуществлено в рамках квоты политических назначений, на которые имеет право премьер-министр.

Сообщается, что Нетаниягу взвешивал возможность назначить послом в Лондоне замминистра иностранных дел Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти"), чтобы заручиться ее поддержкой при голосовании по закону о призыве. Однако в итоге назначение было предложено Браверману, и он дал свое согласие.

В настоящий момент Браверман занимает пост главы администрации Нетаниягу. Он подозревался в фальсификации стенограмм разговоров с премьер-министром 7 октября 2023 года, однако прокуратура приняла решение закрыть дело.

Израиль
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