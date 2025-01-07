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Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Лиан Хаим из Петах-Тиквы

время публикации: 07 января 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 16:40
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Лиан Хаим из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Лиан Хаим из Петах-Тиквы. Вечером 5 января ее видели на улице Стампфер в Петах-Тикве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.64, длинные каштановые волосы, карие глаза, полного телосложения. Описание одежды и обуви: длинные черные брюки, черный футер, белые шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.

Израиль
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