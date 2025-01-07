Автомобиль столкнулся с автобусом на шоссе 886, один человек погиб

На шоссе 886 неподалеку от перекрестка Эйн-Зейтим автомобиль столкнулся с автобусом, в котором на момент аварии не было пассажиров.

По сообщению "Маген Давид Адом", в результате ДТП погиб мужчина в возрасте около 45 лет, два человека получили ранения: подросток в возрасте около 17 лет получил сильную черепно-мозговую травму, и еще один мужчина в возрасте около 40 лет получил травмы средней степени тяжести.

Парамедик МАДА сообщает, что погибший мужчина и подросток находились в автомобиле, который в результате удара был сильно поврежден. Водителя заблокировало на водительском месте, и после того, как его удалось извлечь из машины, медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Еще один травмированный мужчина находился за рулем автобуса.

Двое пострадавших были отправлены в больницу "Зив" в Цфате.