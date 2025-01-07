Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7.1.2025: ликвидации террористов около Тубаса

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 января действовали около Тубаса (в Тамуне, Аль-Фараа, в районе Уади аль-Бадхан), в Шхеме, около Калькилии (в Кафр-Лакифе, Аззуне, Бакат аль-Хатабе), около Сальфита (в Марде), в Рамалле и около Рамаллы (в Бирзейте, Бурке, Бейтунии).

Происходили вооруженные столкновения. Есть убитые и раненые с палестинской стороны.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что военные нанесли авиаудар по группе вооруженных террористов в районе Тамуна, к югу от Тубаса (восточная Самария). Палестинские источники заявляют о не менее трех убитых.

Источники в ПА сообщали, что спецназ ЦАХАЛа ликвидировал в районе Уади аль-Бадхан (северо-восточней Шхема) террориста Джафара Ахмада Дабабсэ, ранее отбывавшего срок в израильской тюрьме.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Источники в ПА заявляют о нападении израильских поселенцев на жителей деревни Иматин, к востоку от Калькилии. ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.