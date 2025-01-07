Управление тылом продлило действие существующих инструкций
Управление тылом по итогам совещания по оценке ситуации приняло решение продлить действие существующих инструкций для населения до 16 января.
"Линия противостояния" на границе с Ливаном
- Разрешается работа учебных заведений и предприятий при наличии бомбоубежищ.
- Разрешены собрания на открытой местности до 200 человек, в помещении – до 600 человек.
Населенные пункты на границе с сектором Газы (за исключением населенных пунктов: Натив а-Асара, Яд Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ибим, Гавим, Ор а-Нер, Мифласим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Маген, Нирим, Керем Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нир Ицхак)
- Разрешается работа учебных заведений и предприятий без ограничений.
- Разрешены собрания с участием до 2000 человек (за исключением перечисленных населенных пунктов).
Остальные районы Израиля
- Разрешена работа учебных заведений и предприятий без ограничений.
- Разрешено проведение массовых мероприятий без каких-либо ограничений по численности участников.