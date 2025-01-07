Внимание, розыск: пропал 79-летний Абдельмасих Эгнатиус из Нацерета

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 79-летний Абдельмасих Эгнатиус из Нацерета. В последний раз его видели в понедельник, 6 января, в городе Ноф а-Галиль.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, белые волосы. Был одет в черные брюки, черный свитер и обувь черного цвета. Ходит с тростью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100 или по телефону полиции Нацерета 04-6524444.