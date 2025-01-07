x
07 января 2025
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2025
|
07 января 2025
|
последняя новость: 14:55
07 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газе погиб еще один боец бригады "Нахаль"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 07 января 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 14:28
Двир Сион Ревах (28 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Идо Самиах, 20 лет, из Ганей-Тиквы, боец разведроты бригады "Нахаль".

Ранее сообщалось, что 6 января в бою на севере сектора Газы погибли майор Двир Сион Ревах, 28 лет, из Иерусалима, командир роты 932-го батальона бригады "Нахаль", и капитан Эйтан Исраэль Шикнази, 24 года, из Эли, заместитель командира роты 932-го батальона бригады "Нахаль".

Еще двое бойцов этого батальона были тяжело ранены.

Причиной гибели и ранений военнослужащих стал обстрел из гранатомета в районе Байт-Хануна.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 828 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook