Автобус сбил маленького ребенка в Бейт-Шемеше

Малыш в возрасте около двух лет получил крайне тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Довер Шалом в Бейт-Шемеше: по сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", ребенок попал под автобус.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали ребенку неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.