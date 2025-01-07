Автобус сбил маленького ребенка в Бейт-Шемеше
время публикации: 07 января 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 14:25
Малыш в возрасте около двух лет получил крайне тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Довер Шалом в Бейт-Шемеше: по сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", ребенок попал под автобус.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали ребенку неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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