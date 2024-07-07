Резервисты в ходе операции возле Хеврона "освободили" украденные у израильтян ценные вещи
время публикации: 07 июля 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 21:07
Житель Тель-Авива, новый репатриант, написал в Facebook, что у него украли дорогой компьютер, а приложение "Локатор", позволяющее отслеживать местонахождение техники Apple, показывает, что ноутбук находится в палестинской деревне Дума.
Сайт "Мако" пишет, что после этого поста владельцу украденного компьютера написал резервист ЦАХАЛа, проходящий службу возле Хеврона. Он выразил готовность вместе с товарищами поискать компьютер в находящейся по соседству палестинской деревне и попросил прислать данные "Локатора".
Спустя несколько часов резервист сообщил, что компьютер, а также десятки других компьютеров и мобильных телефонов, украденных в Израиле, найдены в палестинской "лаборатории" по разбору, ремонту и продаже краденной техники.
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