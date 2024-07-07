Ракетный обстрел привел к возгоранию растительности возле кибуца Кадарим

Ракетный обстрел привел к возгоранию травы и кустарника в районе кибуца Кадарим, на севере Израиля.

В тушении огня задействованы четыре пожарных расчета со станции в Тверии, пожарные Управления природы и парков и четыре самолета пожарной авиации.

Пожарные обратились к жителям района с просьбой не приближаться к местам падения ракет и их обломков, сообщать об обнаруженных подозрительных предметах по телефону 100.