Министр обороны: "Даже если мы достигнем сделки с ХАМАСом, война на севере продолжится"

В воскресенье, 7 июля, министр обороны Йоав Галант во время визита на Хермон провел совещание с командующим 210-й дивизией бригадным генералом Яиром Палайем и другими офицерами.

Йоав Галант в разговоре с командирами подчеркнул, что боевые действия на северном фронте не зависят от ситуации в секторе Газы. "Если мы достигнем соглашения по заложникам, а я очень надеюсь, что так и будет, это ни к чему нас не обязывает здесь, если, конечно, не будет достигнуто урегулирование с "Хизбаллой". Даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, здесь мы продолжим сражаться и делать все, что необходимо. И только так можно добиться результатов", – заявил Галант.

Министр обороны сообщил, что с начала боевых действий "Хизбалла" вместе с другими палестинскими группировками в Ливане потеряла 450 человек, что отразилось на ее боеспособности. Израилем ликвидированы 15 боевиков в звании бригадных генералов, среди которых трое – командовали "дивизиями". По словам Галанта, террористическая группировка потеряла 50% от общего числа своих командиров и офицеров на юге Ливана.