ЦАХАЛ: из Ливана были запущены около 20 ракет, часть из них перехватили

ЦАХАЛ сообщает, что после сигналов тревоги "Цева адом" около 10 утра были зафиксированы пуски примерно 20 ракет со стороны Ливана, которые перелетели на израильскую территорию.

Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО. Точное число перехваченных ракет ЦАХАЛ не называет.

Тревога звучала в Центральной и Нижней Галилее, на удалении более 20 км от границы с Ливаном.

Сообщается также, что рано утром в районе Рамот-Нафтали силами ПВО была успешно перехвачена подозрительная воздушная цель. Тревога была активирована в связи с опасностью падения осколков.