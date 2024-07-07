Правительство рассмотрит предложение о возвращении к срочной службе в ЦАХАЛе в течение трех лет

7 июля правительство рассмотрит на еженедельном заседании предложение о продлении срочной службы до трех лет.

Согласно действующему закону, в июле период срочной службы должен сократиться до 30 месяцев. Однако командование ЦАХАЛа потребовало от правительства вернуть практику срочной службы в течение 36 месяцев, как это было до 2015 года.

Требование поступило в связи с нехваткой кадров, возникшей в период войны "Железные мечи".

По словам армейских источников, гибель сотен солдат и ранения, лишившие тысячи военнослужащих возможности принимать участие в боевых операциях, привело к нехватке сил, и вынудили армию просить о возвращении к трем годам срочной службы в армии.

Министр обороны Йоав Галант представит министрам поправку к законопроекту, и ожидается, что она будет утверждена.