Правительство рассмотрит предложение о возвращении к срочной службе в ЦАХАЛе в течение трех лет
7 июля правительство рассмотрит на еженедельном заседании предложение о продлении срочной службы до трех лет.
Согласно действующему закону, в июле период срочной службы должен сократиться до 30 месяцев. Однако командование ЦАХАЛа потребовало от правительства вернуть практику срочной службы в течение 36 месяцев, как это было до 2015 года.
Требование поступило в связи с нехваткой кадров, возникшей в период войны "Железные мечи".
По словам армейских источников, гибель сотен солдат и ранения, лишившие тысячи военнослужащих возможности принимать участие в боевых операциях, привело к нехватке сил, и вынудили армию просить о возвращении к трем годам срочной службы в армии.
Министр обороны Йоав Галант представит министрам поправку к законопроекту, и ожидается, что она будет утверждена.