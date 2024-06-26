Эдельштейн отложил голосование по закону о повышении возраста списания с резервистской службы

После того, как закон о повышении возраста освобождения от резервистской службы на год был принят Кнессетом в первом чтении, законопроект был передан в парламентскую комиссию по внешней политике и безопасности для подготовки к утверждению во втором и третьем (итоговом) чтениях.

Однако председатель этой комиссии Юлий Эдельшнейн, поняв, что без поддержки оппозиции провести законопроект не получится, отложил голосование по этой законодательной инициативе. В своем выступлении на Герцлийской конференции накануне Эдельшнейт пояснил, что закон требует широкой поддержки, которой на данном этапе нет. Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") заявил, что оппозиция продолжит борьбу с этим несправедливым законом.

Речь идет о поправке к закону о резервистской службе, увеличивающей возраст списания со службы на год до 41, 46 или 50 лет, в зависимости от должности. Поправка будет иметь статус временного постановления со сроком действия три месяца. Изначально планировалось, что она будет действовать полгода, однако решение было изменено под давлением юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Министерство обороны настаивает на необходимости утвердить поправку до конца июля, в противном случае минобороны будет вынуждено демобилизовать 6700 резервистов, находящихся на активной службе. То есть, если резервист до конца 2023 года достиг возраста 40, 45 или 49 лет (в зависимости от должности), он до декабря 2024 года получит полное освобождение от резервистской службы.