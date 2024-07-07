ЦАХАЛ действует в Шуджаийе и Рафиахе: за сутки уничтожены десятки террористов

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 7 июля был нанесен авиаудар по зданию муниципалитета Хан-Юниса, на юге сектора Газы, которое использовали боевики террористической организации ХАМАС. В сообщении ЦАХАЛа говорится, что под этим зданием был вход в туннель. Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба для мирного населения – была проведена предварительная эвакуация.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что вечером 6 июля силами 98-й дивизии был ликвидирован террорист, осуществивший ракетный обстрел района Нахаль-Оз со стороны Шуджаийи. Также было разрушено здание, из которого была запущена ракета.

Силы 98-й дивизии продолжают действовать в Шуджаийе, к востоку от города Газа, разрушая террористическую инфраструктуру. За последние сутки в этом районе были найдены оружие и боеприпасы.

Бойцы 162-й дивизии продолжают вести бои в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. За последние сутки ими были ликвидированы более 30 террористов. В ряде случаев привлекалась авиация. Израильские ВВС уничтожили готовую к пуску ракетную установку в районе Рафиаха.