"Кешет": после начала войны в Газе пропал без вести житель центра Израиля

По данным новостной службы "Кешет", в секторе Газы пропал без вести житель Яффо, связь с ним была потеряна в декабре.

По данным новостной службы "Кешет-12", Махмуд Биари, житель Яффо, отец пятерых детей, в Газе навещал близких родственников. В сектор он въехал до начала войны, имея соответствующее разрешение от израильских властей. После 7 октября Махмуд Биари несколько раз пытался вернуться в Израиль, но все его просьбы о выезде из сектора были отклонены армией.

Родственникам в Израиле известно, что Махмуд Биари проживал у родственников в Хан-Юнисе. В декабре дом, в декабре дом, в котором он находился, подвергся артиллерийскому обстрелу, с того момента он не выходит на связь с семьей в Израиле.