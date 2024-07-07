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Израиль

Сигнал тревоги на севере Израиля: угроза вторжения БПЛА

время публикации: 07 июля 2024 г., 19:05 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 19:34
Сигнал тревоги на севере Израиля: угроза вторжения БПЛА
AP Photo/Kara Durrette

В 19:01 в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном прозвучал сигнал тревоги.

Управление тылом аквтивировало систему раннего предупреждения в Хацор а-Галилит, Амуке, Дальтоне, Кадариме, Цфате, Сде Нехемии, Амире, кибуцах Дафна, Дан, Шаар Йешув.

Примерно через полчаса после тревоги Управление тылом сообщило, что опасность миновала.

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