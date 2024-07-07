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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7 июля: операции в районах Тубаса и Рамаллы

время публикации: 07 июля 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 06:34
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7 июля: операции в районах Тубаса и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 июля действовали около Тубаса (в Аль-Фараа, Уади аль-Фараа, Тамуне), около Рамаллы ( в Сильуаде, Будрусе). Кроме того, сообщалось о действиях военных около Байт-Фурика (к востоку от Шхема), в Байт-Уммаре (к северу от Хеврона) и в Туку (юго-восточней Бейт-Лехема).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 июля.

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