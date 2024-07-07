В деревне Туба-Зангария убит мужчина
время публикации: 07 июля 2024 г., 23:46 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 23:46
В деревне Туба-Зангария произошла драка, в результате которой 23-летний мужчина получил смертельные ранения, он был доставлен в больницу, где медики констатировали смерть.
По сообщениям в СМИ, мужчину переехали на машине.
Пресс-служба полиции сообщила о начале расследования и поиске причастных к убийству.
В полиции отмечают, что речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.
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