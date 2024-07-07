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Израиль

ПИЦ: в Газе в результате удара ЦАХАЛа убит замминистра в правительстве ХАМАСа

время публикации: 07 июля 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 16:53
ПИЦ: в Газе в результате удара ЦАХАЛа убит замминистра в правительстве ХАМАСа
Источник ПИЦ/ХАМАС

Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) заявляет, что 7 июля в результате удара по цели в городе Газа был убит Ихаб аль-Гусейн, занимавший пост заместителя министра труда в правительстве Газы.

В сообщении сказано, что несколько недель назад погибли жена и дочери этого хамасовского чиновника. Как они погибли, не указано. Возможно, "инженер" Ихаб аль-Гусейн был ликвидирован не с первой попытки.

В некоторых публикациях в соцсетях Ихаба аль-Гусейна ошибочно называют "министром" в правительстве ХАМАСа. На самом деле, он был только замминистра. Какую роль он играл в военных структурах ХАМАСа, ПИЦ не пишет.

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