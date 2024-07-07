С начала года в Израиле выгорело 193212 дунамов лесов, полей и кустарников

В результате лесных пожаров, начавшихся из-за массированного ракетного обстрела из Ливана в конце минувшей недели, сгорело 12660 дунамов лесов, кустарников и травы: 7500 дунамов территорий выгорело на Голанских высотах, 4600 дунамов – в Верхней Галилее. Сгоревшие за несколько дней леса и кустарники составляют примерно 12% от площади выгоревших территорий на севере Израиля с начала 2024 года.

По всему Израилю с начала года в результате пожаров выгорели 193212 дунамов земли. Больше всего от пожаров пострадали Голанские высоты, где выгорело около 50 тысяч дунамов, на втором месте в этом грустном рейтинге Верхняя Галилея, где сгорели 43 тысячи дунамов. На Севере Израиля с начала года выгорело 104679 дунамов земли – для сравнения, это больше площади Тель-Авива, Рамат-Гана и Бней-Брака, вместе взятых.

По словам эколога Северного округа Управления заповедников и парков доктора Амита Долева, пожары это тяжелейшее событие для всего региона. Многочисленные животные пытаются спастись от пожаров, но удается это далеко не всем. Мелкие животные, как правило, не могут спастись от пожаров, они задыхаются, сгорают или гибнут от высокой температуры.

Растениям, особенно деревьям, потребуется много времени, чтобы вырасти до своего первоначального размера. Трава обновится зимой, но поскольку травянистая растительность это основная пища для многих животных, количество этих животных резко сокращается. В этом году объемы и интенсивность пожаров на севере Израиля намного превышают опыт предыдущих лет.