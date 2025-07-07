Мужчина в возрасте около 70 лет утонул в бассейне в Холоне

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 09:33 поступило сообщение о мужчине в возрасте около 70 лет, которого в бессознательном состоянии извлекли из бассейна в Холоне.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА длительное время пытались реанимировать мужчину, но их усилия оказались безуспешными, и они были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.