По подозрению в "телефонном мошенничестве" арестована пара из центра страны

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Центрального округа Израиля в последние несколько месяцев вели тайное расследование множества случаев "телефонного мошенничества" со схожими характеристиками.

Преступники выдавали себя за представителей компаний сотовой связи, предлагали жертвам исправить "поломку" в их сети, требующую передать отправляемый на устройство клиента секретный код, и благодаря этому коду они получали возможность удаленного контроля телефонов пострадавших.

При помощи удаленного доступа преступники проводили финансовые операции за счет жертв, включая покупки по кредитным картам и переводы денег между счетами: общий объем мошенничества составил около миллиона шекелей.

После сбора доказательств расследование было переведено в открытую фазу, полиции удалось установить личности подозреваемых в причастности к этим преступлением: жителя Холона и жительницы Петах-Тиквы в возрасте около 30 лет. Подозреваемые были арестованы, в ходе обыска у них изъяты электронные устройства.

В полиции вновь обращаются к общественности с просьбой проявлять бдительность и осторожность при любом обращении незнакомых людей, запрашивающих ваши личные данные, коды и финансовую информацию.

– Не передавайте личную информацию незнакомцу, даже если он по телефону назвал себя представителем официального учреждения (потратьте время и свяжитесь сами с соответствующей организацией или компанией),

– С подозрением относитесь к сообщениям, телефонным звонкам или электронным письмам, в которых вас просят совершить "срочное действие",

– Не переходите по ссылкам от неизвестного источника, особенно если вам предлагается "льгота" либо "устранение неисправности",

– Для каждого сайта или сервиса используйте уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию,

– Регулярно проверяйте и отслеживайте движения на своем банковском счете и кредитных картах, и немедленно сообщайте о любой подозрительной активности,

– Посоветуйтесь с членом семьи, другом или доверенным лицом перед любым действием, которое вам непонятно.