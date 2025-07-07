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Израиль

ДТП на 4-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 07 июля 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 08:20
ДТП на 4-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Утром 7 июля на 4-й трассе недалеко от развязки Мораша столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован 27-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, его состояние остается тяжелым. В ту же больницу доставили водителя автомобиля, который получил легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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