ДТП на 4-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 07 июля 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 08:20
Утром 7 июля на 4-й трассе недалеко от развязки Мораша столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован 27-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.
Пострадавший доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, его состояние остается тяжелым. В ту же больницу доставили водителя автомобиля, который получил легкие травмы.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.