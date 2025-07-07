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Израиль

Коалиционный кризис: ультраортодоксы угрожают голосовать с оппозицией

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
Юлий Эдельштейн
время публикации: 07 июля 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 07:54
Арье Дери (ШАС)
Chaim Goldberg/Flash90

Ультраортодоксальные партии угрожают голосовать против законопроектов коалиции, несмотря на то, что им был представлен черновик законопроекта по освобождению от службы.

Как сообщает "Кан", речь идет о заметном обострении коалиционного кризиса. До сих пор ШАС и "Яадут а-Тора" не голосовали с коалицией, но и не поддерживали голосование оппозиции. Угроза Арье Дери голосовать против коалиции особенно подчеркивает остроту кризиса.

Глава ШАС был тем, кто потребовал накануне представить текст законопроекта еще до отлета премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США. Дери пригрозил, что в противном случае ШАС и "Яадут а-Тора" начнут голосовать с оппозицией. Нетаниягу обратился к главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлию Эдельштейну, однако тот ответил, что текст законопроекта будет готов только через несколько дней. Нетаниягу потребовал от Эдельштейна представить черновик, что и было сделано. Именно по этой причине вылет самолета премьер-министра был отложен на четыре часа.

Однако в ШАС и "Яадут а-Тора заявляют, что кризис будет разрешен, лишь когда они увидят и одобрят окончательный вариант законопроекта

7 июля должно состояться голосование по назначению депутата Исраэля Айхлера на должность министра строительства. На данный момент неизвестно, как проголосуют по этому вопросу депутаты от "Яадут а-Тора".

Израиль
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