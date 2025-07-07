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Израиль

Убийство трехлетней девочки в Иерусалиме: отец зарезал ее во время установленного судом посещения

Убийства
Криминал в арабском секторе
Иерусалим
Семейное насилие
время публикации: 07 июля 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 15:21
Убийство трехлетней девочки в Иерусалиме: отец зарезал ее во время установленного судом посещения
Пресс-служба полиции Израиля

Мировой суд Иерусалима продлил на восемь дней срок содержания под стражей жителя арабского района Иерусалима Сур Бахир в возрасте около 30 лет (его имя пока запрещено судом к публикации), подозреваемого в жестоком убийстве собственной трехлетней дочери.

В ходе судебного заседания представители полиции сообщили данные предварительного расследования: подозреваемый после расставания с матерью малышки заключил с ней соглашение об опеке, в рамках которого девочка несколько дней в неделю должна была находиться с ним.

Во время такого пребывания он напал на ребенка с ножом, несколько раз ударив ее и убив. Когда члены семьи пытались предотвратить убийство ребенка, он кинулся с ножом и на них, ударив ножом в живот своего брата, их мать также была ранена.

Подозреваемый скрылся с места преступления и вскоре был задержан бойцами пограничной полиции МАГАВ. Ранее сообщалось, что подозреваемый лечился от психиатрического заболевания.

Израиль
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