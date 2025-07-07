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Израиль

Сеть обменников отмывала деньги и финансировала террор: изъяты 8 миллионов шекелей

Полиция
Расследование
ШАБАК
время публикации: 07 июля 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 15:00

В ходе совместной операции пограничной полиции МАГАВ, полиции Иудеи и Самарии и Общей службы безопасности ШАБАК была раскрыта сеть обменных пунктов, занимавшаяся легализацией средств и перечислением их террористическим элементам. В ходе операции изъяты 8 миллионов шекелей, арестованы четверо высокопоставленных подозреваемых, поданы серьезные обвинительные заключения.

В мае прошлого года состоялась операция пограничной полиции МАГАВ, ЦАХАЛа, полиции и ШАБАКа в рамках борьбы с финансированием террористической деятельности. В ходе операции были тщательно изучены стратегические цели – во главе с сетью обменных пунктов "Аль-Халидж" с 11 филиалами по всей Иудее и Самарии.

В течение 2024 года под руководством полиции шел юридический процесс, по завершении которого сеть "Аль-Халидж" была объявлена незаконной. Во всех филиалах компании провели рейды и обыски, при этом выяснилось, что 10 из 11 филиалов продолжили действовать и после объявления сети незаконным объединением.

В Дженине были задержаны четверо подозреваемых. Изъяты деньги на общую сумму около восьми миллионов шекелей – наличными, чеками, ценными бумагами и финансовыми документами. По подозрению правоохранительных органов, обменники занимались отмыванием денег и передавали их террористическим организациям.

На основании собранной доказательной базы на прошлой неделе военная прокуратура подала обвинительное заключение против вовлеченных в незаконную деятельность лиц, военный суд распорядился арестовать их до завершения судебного разбирательства.

Израиль
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