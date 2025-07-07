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Израиль

В Самарии ликвидирован торговец оружием и наркотиками

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 07 июля 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 17:24
В Самарии ликвидирован торговец оружием и наркотиками
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в воскресенье, 6 июля, в деревне Салем, в зоне ответственности бригады "Шомрон" была проведена операция по задержанию разыскиваемого террориста, занимающегося торговлей оружием и наркотиками. Операция проводилась на основании данных ШАБАК и в ней были задействованы бойцы спецподразделения "Дувдеван".

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе операции военные открыли огонь по разыскиваемому боевику и сопровождавшему его террористу. Они были ликвидированы.

При обыске в автомобиле боевика был обнаружен пистолет и патроны к нему. Оружие передано силам безопасности для дальнейшего расследования.

В ходе операции никто из военнослужащих не пострадал.

Израиль
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