В Самарии ликвидирован торговец оружием и наркотиками

Разрешено к публикации: в воскресенье, 6 июля, в деревне Салем, в зоне ответственности бригады "Шомрон" была проведена операция по задержанию разыскиваемого террориста, занимающегося торговлей оружием и наркотиками. Операция проводилась на основании данных ШАБАК и в ней были задействованы бойцы спецподразделения "Дувдеван".

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе операции военные открыли огонь по разыскиваемому боевику и сопровождавшему его террористу. Они были ликвидированы.

При обыске в автомобиле боевика был обнаружен пистолет и патроны к нему. Оружие передано силам безопасности для дальнейшего расследования.

В ходе операции никто из военнослужащих не пострадал.