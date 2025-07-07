Коалиция снимает законопроекты с повестки дня из-за отсутствия поддержки "харедим"

В связи с решением религиозных партий голосовать на стороне оппозиции на фоне коалиционного кризиса из-за законопроекта о призыве "харедим", представители коалиции приняли решение снять с повестки дня законопроекты коалиции.

Ранее представители парламентской оппозиции подчеркнули, что они будут "валить" все коалиционные законопроекты и предложения. В числе прочего, 7 июля должно было состояться голосование по назначению депутата Исраэля Айхлера на должность министра строительства.

Отметим, что ультраортодоксальные партии приняли решение против законопроектов коалиции, несмотря на то, что им был представлен черновик законопроекта по освобождению от службы.

Как сообщает "Кан", речь идет о заметном обострении коалиционного кризиса. До сих пор ШАС и "Яадут а-Тора" не голосовали с коалицией, но и не поддерживали голосование оппозиции. Угроза Арье Дери голосовать против коалиции особенно подчеркивает остроту кризиса.

Глава ШАС был тем, кто потребовал накануне представить текст законопроекта еще до отлета премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США. Дери пригрозил, что в противном случае ШАС и "Яадут а-Тора" начнут голосовать с оппозицией. Нетаниягу обратился к главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлию Эдельштейну, однако тот ответил, что текст законопроекта будет готов только через несколько дней. Нетаниягу потребовал от Эдельштейна представить черновик, что и было сделано. Именно по этой причине вылет самолета премьер-министра был отложен на четыре часа.

Однако в ШАС и "Яадут а-Тора заявляют, что кризис будет разрешен, лишь когда они увидят и одобрят окончательный вариант законопроекта.