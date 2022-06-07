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    В Израиле

    Процесс распада: после провалов на голосованиях в коалиции наказывают "виновных" и ждут каникул

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    Процесс распада: после провалов на голосованиях в коалиции наказывают
    AP Photo/ Maya Alleruzzo

    После двух болезненных поражений, которые потерпела коалиция в Кнессете в ночь на 7 июня, премьер-министр Нафтали Беннет продолжает утверждать, что нет оснований говорить о крахе правительства. "Все в порядке, коалиция однозначно продолжит работу", – сказал он журналистам ночью, после завершения заседаний Кнессета.

    У коалиции есть достаточно времени, чтобы утвердить проваленный накануне законопроект о действии израильских законов в Иудее и Самарии. Для этого необходимо соглашение с депутатами от оппозиции, так как коалиция не в состоянии ничего провести в Кнессете без поддержки оппозиционных партий. В политической системе убеждены, что до 30 июня тот или иной компромисс будет найден.

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    Накануне, еще до голосования, состоялась встреча премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных дел Яира Лапида, министра обороны Бени Ганца и министра юстиции Гидеона Саара. Встреча состоялась в тот момент, когда стало очевидно, что у закона нет большинства. В окружении Беннета опасались, что Саар незамедлительно осуществит свою угрозу: инициирует роспуск Кнессета в случае провала голосования. Результатом этой встречи стало соглашение о том, что никакие резкие шаги не предпринимаются до повторной попытки утвердить законопроект.

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    Ожидается, что эта попытка будет предпринята уже на следующей неделе.

    В настоящий момент в коалиции готовят пакет санкций в отношении партий МЕРЕЦ и РААМ, депутаты от которых не поддержали законопроект. Райда Ринауи-Зуаби проголосовала против, так же прогословал Мазен Ранаем, остальные депутаты от РААМ не явились на голосование. "Партия МЕРЕЦ должна понять, что является частью коалиции и не может себе позволить, чтобы ее депутаты голосовали с оппозицией", – заявил в интервью "Кан РЭКА" глава фракции НДИ Евгений Сова.

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    В настоящий момент неизвестно, какие именно меры будут приняты в отношении нарушителей коалиционной дисциплины. Сразу после голосования в зале заседаний Кнессета вспыхнула перепалка между депутатом Ниром Орбахом ("Ямина") и Мазеном Ранаемом (РААМ). "Вы не готовы быть партнерами, эксперимент с нашим сотрудничеством провалился", – кричал ему Орбах. С одной стороны, это отражает настроение в руководстве коалицией, с другой – там опасаются, что Орбах, который и без того считается слабым звеном коалиции, решит, что ее судьба решена и присоединится к Идит Сильман.

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    В коалиции возмущены голосованием Сильман против назначения Матана Кааны на пост министра по делам религий. Именно это привело к тому, что голосование закончилось вничью 55:55, и назначение не было утверждено. "Идит Сильман ясно продемонстрировала, что не считает себя частью фракции "Ямина"", – заявил Матан Каана после голосования. В качестве первой санкции руководство коалиции намерено отстранить Сильман от должности главы комиссии по здравоохранению. В то же время, объявление ее перебежчицей пока не на повестке дня.

    Санкции в отношении нарушителей коалиционной дисциплины вряд ли помогут стабилизировать ситуацию. Главной задачей Беннета и Лапида остается сохранение правительства до 31 июля 2022 года, когда завершится летняя сессия парламента, и Кнессет уйдет на длительные каникулы.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Июня 2022
    Кнессет отклонил закон об Иудее и Самарии
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Июня 2022
    Коалиция прекратила попытки сформировать большинство в поддержку закона об Иудее и Самарии
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