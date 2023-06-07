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    В Израиле

    Компромиссы и ультиматумы: переговоры по юридической реформе приближаются к развязке

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    Компромиссы и ультиматумы: переговоры по юридической реформе приближаются к развязке
    Yonatan Sindel/Flash90

    На переговорах по юридической реформе, которые продолжаются в президентской канцелярии, достигнут прогресс, стороны сформировали черновик промежуточного соглашения. Об этом сообщает "Кан".

    Согласно опубликованной информации, в рамках достигнутых договоренностей оппозиция согласится на утверждение закона о юридических советниках. По этому закону, юридические советники министерств будут назначаться сроком не более чем на шесть лет, на эту должность смогут подавать кандидатуры в том числе юристы из частного сектора. Министры смогут увольнять юридических советников с разрешения комиссии, в состав которой будут входить на паритетной основе представители гендиректора профильного министерства и юридического советника правительства. Министры смогут подавать апелляцию юридическому советнику правительства на решения юрсоветника того или иного министерства и получат право пользоваться услугами частного адвоката в том случае, если юридический советник откажется представлять в суде позицию правительства по тому или иному вопросу.

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    Черновик соглашения оговаривает также и ограничение действия принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות). Как сообщает "Кан", стороны договорились о том, что на основании этого принципа суд не сможет вмешиваться в решения, касающиеся политики правительства и персональных назначений министров.

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    Коалиция, со своей стороны, обязуется предоставить оппозиции место в комиссии по выбору судей и заморозить продвижение всех остальных законов по реформе до окончания нынешней сессии Кнессета. Она завершается 30 июля.

    "Кан" сообщает, что в коалиции говорят о возможности прийти к соглашению на основании этих принципов, однако требуют большинства в комиссии, которая будет рассматривать вопрос об увольнении юридического советника.

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    Депутат Кнессета Моше Торпаз ("Еш Атид") заявил, что оппозиция согласится на какой-либо компромисс только после того, как будет созвана (а не только избрана) комиссия по назначению судей. Ранее министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") заявлял, что не станет созывать комиссию, если порядок ее формирования и работы не будет реформирован.

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    Как сообщалось ранее, партии "Авода" и "Махане Мамлахти" отозвали своих кандидатов в комиссию. Единым представителем оппозиции будет Карин Эльхарар ("Еш Атид").

    Со стороны коалиции, в свою очередь, представлены несколько депутатов: Тали Готлиб ("Ликуд"), Нисим Ватури ("Ликуд"), Ицхак Кройзер ("Оцма Иегудит"), Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"). К настоящему моменту неясно, сколько кандидатов представит коалиция. По словам депутата Ханоха Мильвицкого ("Ликуд"), принимающего участие в переговорах в президентской канцелярии, ответ на этот вопрос зависит от того, будут ли достигнуты договоренности в президентской канцелярии.

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    Накануне сообщалось, что министр юстиции Ярив Левин не возражает против назначения представителей оппозиции в комиссию. По мнению Левина, при формировании комиссии в прежнем

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    формате и при сохранении ее существующей структуры ее состав не имеет значения.

    В то же время, некоторые СМИ сообщают, что Левин дал понять в беседах с приближенными, что он "теряет терпение". По сведениям "Маарив а-Шавуа", "Исраэль а-Йом" и 14-го телеканала, Левин взвешивает возможность подать в отставку в том случае, если не будет никаких изменений в порядке работы комиссии по выбору судей. В пресс-службе Ярива Левина опровергают эти сообщения.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Июня 2023
    В оппозиции пришли к соглашению о едином кандидате в комиссию по выбору судей
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