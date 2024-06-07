x
07 июня 2024
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июня 2024
|
07 июня 2024
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в центре Газы ликвидированы десятки боевиков. Видео

время публикации: 07 июня 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 11:24
ЦАХАЛ: за сутки в центре Газы ликвидированы десятки боевиков. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе.

98-я дивизия продолжает операцию в восточных районах Аль-Бурейджа и Дир аль-Балаха. За последние сутки ликвидированы десятки боевиков террористических организаций.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы, уничтожая террористическую инфраструктуру и боевиков. К операции подключилась бригада "Цанханим".

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Была задействована авиация для ликвидации вооруженного боевика, скрывавшегося в здании.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2024

245-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2024

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 июня: наиболее интенсивные действия в центре сектора