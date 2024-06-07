ЦАХАЛ: за сутки в центре Газы ликвидированы десятки боевиков. Видео

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе.

98-я дивизия продолжает операцию в восточных районах Аль-Бурейджа и Дир аль-Балаха. За последние сутки ликвидированы десятки боевиков террористических организаций.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы, уничтожая террористическую инфраструктуру и боевиков. К операции подключилась бригада "Цанханим".

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Была задействована авиация для ликвидации вооруженного боевика, скрывавшегося в здании.