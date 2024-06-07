Бойцы спецподразделений "Маглан" и "Эгоз" продолжают действовать в районе Рафиаха. В ходе точечных операций и в результате взаимодействия с бронетанковыми и инженерными силами бойцы 162-й дивизии освобождают территорию от вооруженных террористов.

Силы ЦАХАЛа берут под контроль позиции противника, уничтожают склады с оружием и террористическую инфраструктуру.

В частности бойцы спецподразделения "Маглан" обыскали одно из даний, использующихся в военных целях, обнаружив там десятки единиц оружия, в том числе РПГ, а также документацию и камеру GoPro, принадлежавшую одному из террористов – на записи, сделанной этой камерой, видно, как террорист стреляет из РПГ.