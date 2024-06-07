ЦАХАЛ атаковал один из оперативных штабов ХАМАСа на территории школы UNRWA

В пятницу, 7 июня, силы ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки, общей службы безопасности и Южного командования, атаковали склад, в котором скрывались террористы ХАМАСа, на территории школы UNRWA в районе Шати.

Склад использовался в качестве оперативного штаба сотрудниками "внутренней безопасности" террористической организации ХАМАС. В ходе атаки были уничтожены террористы, планировавшие осуществить нападения на израильских военнослужащих в ближайшее время.

Террористы базировались на территории школы, используя ее как щит. Перед атакой был принят ряд мер, призванных снизить вероятности причинения вреда гражданскому населению. Было осуществлено точечное уничтожение террористов.