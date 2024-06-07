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Израиль

ЦАХАЛ атаковал один из оперативных штабов ХАМАСа на территории школы UNRWA

время публикации: 07 июня 2024 г., 17:43 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 18:24
ЦАХАЛ атаковал один из оперативных штабов ХАМАСа на территории школы UNRWA
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 7 июня, силы ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки, общей службы безопасности и Южного командования, атаковали склад, в котором скрывались террористы ХАМАСа, на территории школы UNRWA в районе Шати.

Склад использовался в качестве оперативного штаба сотрудниками "внутренней безопасности" террористической организации ХАМАС. В ходе атаки были уничтожены террористы, планировавшие осуществить нападения на израильских военнослужащих в ближайшее время.

Террористы базировались на территории школы, используя ее как щит. Перед атакой был принят ряд мер, призванных снизить вероятности причинения вреда гражданскому населению. Было осуществлено точечное уничтожение террористов.

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