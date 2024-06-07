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Израиль

СМИ: Нетаниягу выступит перед Конгрессом США 24 июля

время публикации: 07 июня 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 09:05
Сегаль: Нетаниягу выступит перед Конгрессом США 24 июля
Gil Cohen-Magen/Pool Photo via AP

Журналист Амит Сегаль в своем телеграм-канале сообщил, что определена дата выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу перед Конгрессом США – 24 июля 2024 года. Эту же дату со ссылкой на источники в Конгрессе называет CNN.

Планировалось, что выступление состоится 13 июня, однако эта дата была слишком близка к празднику Шавуот.

Нетаниягу должен стать первым иностранным лидером, который четыре раза выступит перед Конгрессом США.

Официальное приглашение было подписано четырьмя высшими представителями законодательной власти США: спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеем Макконолом и лидером демократического меньшинства в Палате Хакимом Джефрисом. "Чудовищное нападение 7 октября потрясло весь мир и заставило Израиля бороться за свое существование. Мы поддерживаем борьбу Израиля против террора. Среди взятым ХАМАСом заложников есть и граждане США", – говорится в приглашении.

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