Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7 июня: операции в районах Шхема, Дженина, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 июня действовали в Шхеме (в лагере Аль-Айн), около Дженина (в Силат ад-Дахаре), около Рамаллы (в Байтине, Сильуаде). Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции действовали в Анате (северо-восточней Иерусалима). БПЛА ЦАХАЛа были замечены над Нур аш-Шамсом, к востоку от Туль-Карема.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 июня.