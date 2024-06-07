Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 7 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 24-35 градусов, в Тель-Авиве – 22-32, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 28-43, в Беэр-Шеве – 21-40, в Мицпе-Рамоне – 24-34, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-30, в Ариэле – 25-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-42, на Голанских высотах – 21-40.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26-27 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В субботу температура немного понизится, будет солнечно и жарко. В воскресенье-понедельник ожидается спад жары.