В населенных пунктах рядом с иорданской границей объявлена тревога с кодом "параш турки"
время публикации: 07 июня 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 00:11
В нескольких населенных пунктах в районе Бейт-Шеана объявлена тревога с кодом "параш турки" (код нарушения границы).
Тревога была объявлена после того, как на границе с Ливаном были замечены несколько подозрительных лиц.
Военнослужащие территориальной бригады Иорданской долины ("Хативат а-Бекаа вэ а-Амаким") прочесывают территорию в поиске предполагаемых нарушителей границы.
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