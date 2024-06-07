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Израиль

В населенных пунктах рядом с иорданской границей объявлена тревога с кодом "параш турки"

время публикации: 07 июня 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 00:11
В населенных пунктах рядом с иорданской границей объявлена тревога с кодом "параш турки"
Michael Giladi/Flash 90

В нескольких населенных пунктах в районе Бейт-Шеана объявлена тревога с кодом "параш турки" (код нарушения границы).

Тревога была объявлена после того, как на границе с Ливаном были замечены несколько подозрительных лиц.

Военнослужащие территориальной бригады Иорданской долины ("Хативат а-Бекаа вэ а-Амаким") прочесывают территорию в поиске предполагаемых нарушителей границы.

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