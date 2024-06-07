ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в Рафиахе двух террористов ХАМАСа с "богатым прошлым"

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, ликвидировали Саламу Мохаммада Абу Аджаджа, главу "службы общей безопасности" ХАМАСа в Рафиахе (Рафахе).

"Служба общей безопасности" является ширмой для военного крыла ХАМАСа и играет центральную роль в террористической организации.

Аджадж работал над военным усилением ХАМАСа во вверенном ему районе.

В результате той же атаки был ликвидирован Ияд аль-Маари, мэр Северного Нусейрата, террорист с богатым прошлым в ХАМАСе: в частности, он принимал участие в подготовке терактов в Иудее и Самарии, как член "оперативного штаба".