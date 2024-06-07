x
07 июня 2024
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июня 2024
|
07 июня 2024
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в Рафиахе двух террористов ХАМАСа с "богатым прошлым"

время публикации: 07 июня 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 21:59
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в Рафиахе двух террористов ХАМАСа с "богатым прошлым"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, ликвидировали Саламу Мохаммада Абу Аджаджа, главу "службы общей безопасности" ХАМАСа в Рафиахе (Рафахе).

"Служба общей безопасности" является ширмой для военного крыла ХАМАСа и играет центральную роль в террористической организации.

Аджадж работал над военным усилением ХАМАСа во вверенном ему районе.

В результате той же атаки был ликвидирован Ияд аль-Маари, мэр Северного Нусейрата, террорист с богатым прошлым в ХАМАСе: в частности, он принимал участие в подготовке терактов в Иудее и Самарии, как член "оперативного штаба".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2024

245-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2024

ЦАХАЛ: установлены личности 17 террористов, ликвидированных на территории школы UNRWA в Газе