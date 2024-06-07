ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в Рафиахе двух террористов ХАМАСа с "богатым прошлым"
время публикации: 07 июня 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 21:59
ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, ликвидировали Саламу Мохаммада Абу Аджаджа, главу "службы общей безопасности" ХАМАСа в Рафиахе (Рафахе).
"Служба общей безопасности" является ширмой для военного крыла ХАМАСа и играет центральную роль в террористической организации.
Аджадж работал над военным усилением ХАМАСа во вверенном ему районе.
В результате той же атаки был ликвидирован Ияд аль-Маари, мэр Северного Нусейрата, террорист с богатым прошлым в ХАМАСе: в частности, он принимал участие в подготовке терактов в Иудее и Самарии, как член "оперативного штаба".