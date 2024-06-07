ЦАХАЛ: установлены личности 17 террористов, ликвидированных на территории школы UNRWA в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что установлены личности 17 террористов, ликвидированных утром в четверг, 6 июня, в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на комплекс школы UNRWA в Нусейрате (в центре сектора Газы).

Этот комплекс, как заявляет ЦАХАЛ, использовали террористы ХАМАСа, включая спецназ "Нухба", и "Исламского джихада". Некоторые из этих террористов участвовали в нападении на Израиль 7 октября. Множество террористов в результате этой атаки было ликвидировано. Атака была осуществлена на основании точных разведданных АМАНа и ШАБАКа под руководством командования 99-й дивизии. ЦАХАЛ отмечает, что террористы, находившиеся в здании школы UNRWA, планировали новые атаки.

Подчеркивается, что были приняты меры для того, чтобы снизить вероятность нанесения ущерба гражданским лицам во время удара по зданию в Нусейрате. Источники в Газе заявляют, что в результате этого удара были убиты не менее 32 человек, десятки получили ранения. Утверждается, что среди убитых и раненых много женщин и детей.