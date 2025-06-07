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Израиль

ЦАХАЛ: под Европейской больницей в Хан-Юнисе находилась инфраструктура террористов

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 07 июня 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 20:10

Пресс-службы Армия обороны Израиля и ШАБАКа опубликовали совместное заявление, в котором содержится документация о подземной инфраструктуре террористов, расположенной под комплексом Европейской больницы в Хан-Юнисе.

Эта подземная инфраструктура включает в себя командно-диспетчерский центр, из которого руководили боевыми действиями старшие командиры ХАМАСа, и склады оружия. Документация была получена в ходе специальной операции сил ЦАХАЛа и ШАБАКа, бойцов бригады "Голани" и спецподразделения "Яалом", а также военной равзедки.

В ходе обысков туннелей было обнаружено несколько тел террористов, их личности устанавливаются.

С начала войны Армия обороны Израиля неоднократно уличала ХАМАС в использовании больниц сектора Газы в качестве своих цитаделей. Подземная инфраструктура под Европейской больницей в Хан-Юнисе также была построена ХАМАСом.

Израиль
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