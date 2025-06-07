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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 7 июня: жарко, малооблачно

Погода
время публикации: 07 июня 2025 г., 05:42 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 05:48
Прогноз погоды в Израиле на 7 июня: жарко, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 7 июня, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 21-27, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 19-33, в Мицпе-Рамоне – 22-34, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-26, в Ариэле – 18-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-33, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник – без существенных изменений.

Израиль
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