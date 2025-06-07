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Израиль

На севере Самарии продолжается розыск боевиков террористических организаций

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 07 июня 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 18:31
При обыске в здании был обнаружен пистолет типа Glock.
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе антитеррористической операции на севере Самарии продолжается розыск боевиков террористических организаций.

За последие 24 часа бойцы бригады "Менаше", подразделения ЯМАМ и пограничной полиции (МАГАВ) действовали для предотвращения террора, ориентируясь на данные, предоставленные ШАБАКом.

Утром в субботу, 7 июня, в районе Дженина был задержан Муслим Мацаруа, один из командиров ХАМАСа в Дженине. Вместе с ним были задержаны еще двое террористов. При обыске в здании был обнаружен пистолет типа Glock.

В ходе другой операции бойцы ЯМАМ нейтрализовали и задержали террориста, который намеревался совершить теракт в ближайшее время. Вместе с ним были задержаны еще четверо боевиков.

По прибытии бойцов ЯМАМ к зданию двое разыскиваемых попытались сбежать, в ответ бойцы открыли огонь по нижней части их тела, один террорист был арестован вместе с четырьмя другими разыскиваемыми.

Арестованные террористы и конфискованное оружие переданы для дальнейшего разбирательства силам безопасности.

Израиль
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