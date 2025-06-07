x
07 июня 2025
|
последняя новость: 20:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июня 2025
|
07 июня 2025
|
последняя новость: 20:22
07 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидирован глава террористической организации "Бригады моджахедов" в секторе Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 07 июня 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 20:30

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шария, который в последние годы занимал должность главы террористической организации "Бригады моджахедов" в секторе Газы.

Террорист проник в кибуц Нир Оз 7 октября 2023 года, был одним из зачинщиков кровавой резни и напрямую причастен к похищению и убийству Шири, Ариэля и Кфира Бибасов. Кроме того, он был причастен к похищению супругов Джудит Вайнштейн-Хагай и Гади Хагая, а также к похищению и убийству Наттапонга Пинты и еще одного иностранного гражданина, останки которого удерживаются боевиками.

Асад Абу Шария занимался вербовкой террористов в Иудее и Самарии, а также внутри Израиля. Во время войны группировка, руководимая им, была причастна к организации терактов против Израиля и боевым действиям против сил ЦАХАЛа в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook