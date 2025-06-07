Ликвидирован глава террористической организации "Бригады моджахедов" в секторе Газы

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шария, который в последние годы занимал должность главы террористической организации "Бригады моджахедов" в секторе Газы.

Террорист проник в кибуц Нир Оз 7 октября 2023 года, был одним из зачинщиков кровавой резни и напрямую причастен к похищению и убийству Шири, Ариэля и Кфира Бибасов. Кроме того, он был причастен к похищению супругов Джудит Вайнштейн-Хагай и Гади Хагая, а также к похищению и убийству Наттапонга Пинты и еще одного иностранного гражданина, останки которого удерживаются боевиками.

Асад Абу Шария занимался вербовкой террористов в Иудее и Самарии, а также внутри Израиля. Во время войны группировка, руководимая им, была причастна к организации терактов против Израиля и боевым действиям против сил ЦАХАЛа в секторе Газы.