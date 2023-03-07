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    В Израиле

    Нетаниягу: "Уничтожен гнусный террорист, убивший братьев Янив". Из его слов ясно, что есть раненые среди израильтян

    время публикации: | последнее обновление:
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    Нетаниягу:
    Marc Israel Sellem/POOL

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу еще до публикации официального отчета прокомментировал результаты спецоперации в Дженине.

    "Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и ЯМАМа сегодня уничтожили гнусного террориста, который хладнокровно убил двух прекрасных братьев Гилеля и Ягеля Янив. Наши отважные воины провели хирургическую операцию в самом сердце логова убийц. Я восхваляю их и желаю выздоровления раненым из наших рядов. Повторяю снова и снова, снова и снова: тот, кто нас тронет, заплатит кровью", – заявил Нетаниягу.

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    Около 18:20, после публикации заявления Нетаниягу, была разрешена к публикации информация о том, что в ходе сегодняшней операции в Дженине были ранены двое бойцов антитеррористического спецназа ЯМАМ. Один из раненых в состоянии средней тяжести, он доставлен на вертолете в больницу РАМБАМ в Хайфе. Другой боец получили легкое ранение. Других потерь с израильской стороны в ходе операции нет.

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    СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ДЖЕНИНЕ И ШХЕМЕ

    Днем 7 марта бойцы дивизии ЙОШ (Иудеи и Самарии), спецназа по борьбе с террором (ЯМАМ), спецподразделения "Сайерет Харув" (бригада "Кфир"), спецназа пограничной полиции вошли в Дженин.

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    В ходе спецоперации в лагере беженцев в Дженине был ликвидирован террорист, который 26 февраля убил в Хауаре (Самария) братьев Гилеля Менахема Янива (21) и Ягеля Яакова Янива (20).

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    Названо имя уничтоженного убийцы: Абд аль-Фатах Харуша (активист ХАМАСа из Шхема, примерно 50 лет).

    Палестинские и израильские источники сообщают, что в Дженине военными убиты шестеро вооруженных боевиков. Боевые действия завершены

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    Минздрав Палестинской автономии подтверждает сведения о шести убитых и более десяти раненых в Дженине.

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    Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на палестинские источники и минздрав ПА называют имена троих убитых боевиков: 1) Алаа Абу Армила (сын секретаря ФАТХа в Дженине Аты Абу Армилы), 2) Зияд Зарини (офицер силовых структур ПА и боевик ФАТХа), 3) Мухаммад Газауи (26).

    Руководство ФАТХа подтвердило, что в Дженине были убиты высокопоставленные члены этой организации и "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа).

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    Во время действий в Дженине израильские военные потеряли мультикоптер, который был задействован для наблюдения за зоной спецоперации. Судя по публикациям в соцсетях, беспилотник был сбит и захвачен боевиками.

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    Помимо мультикоптеров для поддержки операции были задействованы вертолеты.

    После 17:00 поступили неофициальные сведения о том, что спецоперация в Дженине завершена, ЦАХАЛ покидает город.

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    Одновременно ЦАХАЛ провел контртеррористическую операцию в лагере беженцев Аскар, к востоку от Шхема, где были задержаны трое подозреваемых: братья Абд, Халид и Касам Харуша. Задержанные являются взрослыми сыновьями террориста, убившего братьев Янив в Хауаре. В операции участвовали спецподразделение "Дувдеван" и разведчики бригады "Голани".

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    Информация уточняется. Ожидается публикация официального отчета ЦАХАЛа.

    Теракт в Самарии. Фоторепортаж

    26 февраля террорист обстрелял автомобиль Citroen C1 с израильскими номерными знаками в Хауаре, в районе перекрестка Эйнабус (к югу от Шхема, Самария). В результате теракта ,skb убиты двое израильтян – братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, из поселка Ар Браха. Террорист скрылся. Его розыск по горячим следам результатов не дал.

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    Сообщалось, что террорист подъехал к месту нападения на машине, но скрылся пешком. Он подошел к автомобилю Citroen C1 с израильскими номерными знаками, который застрял в пробке, и выпустил по нему 12 пуль. Огонь велся из пистолета или пистолета-пулемета (возможно, самодельного "Карло" – "Карл Густав").

    После теракта большая группа еврейских поселенцев нанесла значительный ущерб имуществу арабов в Хауаре и других арабских деревнях к югу от Шхема.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 7 Марта 2023
    Набиль Абу Рудейна: "Убийства в Дженине ведут к тотальной войне"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Марта 2023
    Источники: в Дженине ликвидирован террорист, убивший братьев Янив в Хауаре, уничтожены еще несколько террористов
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Марта 2023
    Силы ЦАХАЛа проводят операцию в Дженине
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