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    В Израиле

    Противники и сторонники реформы критикуют президента. Герцог: "Это не мои предложения"

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    Противники и сторонники реформы критикуют президента. Герцог:
    Yonatan Sindel/Flash90

    Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога опубликовала сообщение, опровергающее публикации о компромиссе по юридической реформе, якобы достигнутом в ходе переговоров.

    "Источником сегодняшних публикаций не является президент, и они не имеют к ним отношения. Президент считает необходимым прояснить и подчеркнуть, что речь не идет о его проекте и его предложении. Это одно из многочисленных предложений, которые поступили от исследовательских центров и общественных организаций. Предложение президента еще не сформировано. Как только он закончит работу над полным проектом, то представит его гражданам Израиля", – говорится в заявлении канцелярии президента.

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    В ответ министр юстиции Ярив Левин и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман опубликовали совместное заявление. "Мы очень рады, что президент прояснил свою позицию и что это "предложение" не отражает его позицию. Любому, кто читает это "предложение", становится ясно, что оно выхолащивает саму суть реформы", – заявили Левин и Ротман. "Существует широкий консенсус по поводу необходимости всеобъемлющей реформы в юридической системе и по поводу основных ее принципов. Мы продолжим продвигать законопроекты, как и было запланировано, и продолжим стремиться к достижению самых широких договоренностей, как делали все последние два месяца", – говорят Левин и Ротман.

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    Против предложений, опубликованных ранее, выступили и противники реформы. Бывший министр обороны Моше Яалон заявил, что президент не понимает сложившейся ситуации. "Мы находимся перед лицом попытки государственного переворота. В такой ситуации следует поставить на пути этой попытки железную стену демократии. Нельзя ублажать агрессора. Нельзя позволить ему реализовать даже малую часть его планов", – добавил Яалон.

    Лидеры протестов против юридической реформы выступили с резкой критикой в адрес президента Израиля Ицхака Герцога. Критика последовала на фоне публикации предложений по компромиссу вокруг юридической реформы. "Президент вручил Левину и Ротману ключи от входа в диктатуру", – заявили лидеры протеста. "Нетаниягу, Смотрич, Левин и Ротман получили все, что хотели: политизированный суд, кастрированный БАГАЦ, правительство, защищенное от любой критики, выхолощенную юридическую систему. Миллионам людей, которые уже месяцы сражаются за демократию, плюнули в лицо", – утверждают противники юридической реформы.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Марта 2023
    Переговоры по юридической реформе: договоренности и разногласия
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