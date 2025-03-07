ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хизбалла" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковал военные объекты террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана, где находились ракетные установки и другое оружие.

Наличие оружия и пусковых установок на этих объектах представляет угрозу для государства Израиль и является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и предотвратит любую попытку восстановления и укрепления террористической организации.