ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хизбалла" на юге Ливана
время публикации: 07 марта 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 21:46
ЦАХАЛ атаковал военные объекты террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана, где находились ракетные установки и другое оружие.
Наличие оружия и пусковых установок на этих объектах представляет угрозу для государства Израиль и является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и предотвратит любую попытку восстановления и укрепления террористической организации.