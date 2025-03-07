Ицхак Герцог: Матан Ангрест, спасавший других, борется за свою жизнь

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил: "Вечером у нас у всех замерло сердце, когда мы впервые услышали крики Матана Ангреста, звучавшие по рации, за мгновения до его похищения. В последние недели, с возвращением заложников в рамках сделки, появились новые, леденящие душу свидетельства о его состоянии. О том, как он страдает от сильных ожогов руки и о тяжелых условиях, в которых он содержится. Боец, который 7 октября мужественно противостоял десяткам террористов, чтобы спасти сотни людей, теперь ежедневно борется за свою жизнь".

Герцог сделал это заявление после того, как ХАМАС опубликовал видеозапись похищения Матана Ангреста. Семья Матана не разрешила публиковать видео.