22-летняя девушка получила ножевые ранения в Тверии, задержан 13-летний подросток
время публикации: 07 марта 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 12:37
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден в 11:59 поступило сообщение о нападении в Тверии, в ходе которого пострадала молодая женщина.
Прибывшие на место происшествия медики оказали 22-летней пострадавшей неотложную помощь и эвакуировали ее в больницу "Пория" в тяжелом состоянии. По сообщению медиков, девушка получила тяжелые ножевые ранения в живот, она была в полубессознательном состоянии и страдала от внутренних повреждений и кровотечения.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, после разыскных мероприятий задержали подозреваемого в нападении, им оказался 13-летний подросток. Подоплека инцидента выясняется.