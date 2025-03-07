22-летняя девушка получила ножевые ранения в Тверии, задержан 13-летний подросток

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден в 11:59 поступило сообщение о нападении в Тверии, в ходе которого пострадала молодая женщина.

Прибывшие на место происшествия медики оказали 22-летней пострадавшей неотложную помощь и эвакуировали ее в больницу "Пория" в тяжелом состоянии. По сообщению медиков, девушка получила тяжелые ножевые ранения в живот, она была в полубессознательном состоянии и страдала от внутренних повреждений и кровотечения.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, после разыскных мероприятий задержали подозреваемого в нападении, им оказался 13-летний подросток. Подоплека инцидента выясняется.